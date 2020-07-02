2020-07-02T13:35:43+03:00
Общество

На Кубани более 350 школ подключат к высокоскоростному интернету

Это позволит снизить нагрузку на учителей с бумажной отчетностью
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Уже до конца 2020 года 350 школ и 8 профессиональных училищ подключат к Интернету. В сельских и городских школах скорость соединения составит от 50 до 100 мегабит в секунду. Почти повсеместное подключение школ к интернету стало возможно благодаря проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Быстрый Интернет необходим также для повышения квалификации педагогов и ведения финансово-хозяйственной деятельности. «Интернет в каждую школу» позволит и снизить нагрузку на учителей, и даст дополнительные возможности для дистанционного обучения.

Напомним, в прошлом году доступ к скоростному интернету получили 311 школ. В планах на 2021 году подключить к глобальной сети все учреждения. О необходимости интернетизации школ ранее заявлял глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев:

"Если мы хотим, чтобы дети, которые учатся в школах Кубани, даже в отдаленных станицах и хуторах были на уровне подготовки, который отвечает сегодняшнему дню, там тоже должен быть интернет. Вот о чем мы говорим. Возможность сегодня в школах пользоваться компьютерами, не просто компьютерами, а в рамках скоростного интернета, это уже необходимость. Если мы хотим, чтобы поколение, которое сегодня на Кубани учится в школах, было максимально подготовлено к реальной жизни", - заявил губернатор.

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