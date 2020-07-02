Хакеры стали активнее атаковать «удаленку»

2 Июль 2020 2020-07-02T13:51:13+03:00

Число атак на дистанционное подключение сотрудников к рабочему компьютеру выросло в полтора раза

Изменить размер текста: A A

С переходом россиян на дистанционную работу число атак на удаленное подключение к офисным компьютерам выросло в полтора раза. Такие данные приводятся в исследовании компании ESET.

В январе было зафиксировано менее 60 тысяч атак на RDP методом подбора пароля по всему миру. Сейчас число попыток доходит до 100 тысяч. А в первые дни самоизоляции были зафиксированы пиковые значения – 107 тысяч в день.

По словам Евгения Гнедина, руководителя отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies, преступники часто используют технику password spraying, когда подбор одного или нескольких паролей осуществляется к целому списку адресов сотрудников.

Хакеры пытаются получить доступ к серверу компании, где хранятся важные документы.

Предотвратить утечку информации возможно, сбросив все пароли сотрудников, вернувшихся с удаленки.

- Данный шаг минимизирует все риски и заблокирует доступ для уже взломанных учетных записей. Стоит также допустимое количество неверного ввода паролей, - пояснил «Российской газете» специалист.

Все неудачные попытки входа стоит фиксировать, несколько единовременных попыток могут свидетельствовать о попытке взлома.

Еще один выход – обязать всех сотрудников подключаться к рабочему компьютеру только с использованием VPN.

ИСТОЧНИК KP.RU