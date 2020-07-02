Авария произошла на газовом узле в Московской области
В Московской области произошла авария на газовом узле, расположенном на Новорижском шоссе.
Ранее сайт KP.ru сообщал о взрыве газопровода в Москве. Тогда пожарным потребовалось порядка 15 часов, чтобы ликвидировать возгорание на Озёрной улице. Пожар по разным оценкам достигал высоты 200 - 300 метров. Поскольку ЧП имело городской масштаб, власти Москвы приняли решение возместить гражданам нанесённый ущерб компенсациями.
Также на сайте сообщали о взрыве газопровода на Мичуринском проспекте. Причиной разрыва газопровода стало высокое давление.
Также сегодня, 2 июля, в центре Москвы произошёл пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. Загоревшийся дом 24 на Тверской улице находится на реконструкции, поэтому людей в здании нет.
Авария на газовом узле на Новорижском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU