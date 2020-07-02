2020-07-02T14:56:38+03:00
Происшествия

Авария произошла на газовом узле в Московской области

"Комсомольская правда" публикует видео, снятое очевидцем инцидента
Ася КУЗНЕЦОВА
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Авария произошла на газовом узле, расположенном на Новорижском шоссеАвария произошла на газовом узле, расположенном на Новорижском шоссеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московской области произошла авария на газовом узле, расположенном на Новорижском шоссе.

Ранее сайт KP.ru сообщал о взрыве газопровода в Москве. Тогда пожарным потребовалось порядка 15 часов, чтобы ликвидировать возгорание на Озёрной улице. Пожар по разным оценкам достигал высоты 200 - 300 метров. Поскольку ЧП имело городской масштаб, власти Москвы приняли решение возместить гражданам нанесённый ущерб компенсациями.

Также на сайте сообщали о взрыве газопровода на Мичуринском проспекте. Причиной разрыва газопровода стало высокое давление.

Также сегодня, 2 июля, в центре Москвы произошёл пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. Загоревшийся дом 24 на Тверской улице находится на реконструкции, поэтому людей в здании нет.

Авария на газовом узле на Новорижском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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