Авария произошла на газовом узле в Московской области

2 Июль 2020 2020-07-02T14:56:38+03:00

Авария произошла на газовом узле, расположенном на Новорижском шоссе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Московской области произошла авария на газовом узле, расположенном на Новорижском шоссе.

Ранее сайт KP.ru сообщал о взрыве газопровода в Москве. Тогда пожарным потребовалось порядка 15 часов, чтобы ликвидировать возгорание на Озёрной улице. Пожар по разным оценкам достигал высоты 200 - 300 метров. Поскольку ЧП имело городской масштаб, власти Москвы приняли решение возместить гражданам нанесённый ущерб компенсациями.

Также на сайте сообщали о взрыве газопровода на Мичуринском проспекте. Причиной разрыва газопровода стало высокое давление.

Также сегодня, 2 июля, в центре Москвы произошёл пожар в жилом доме. Прибывшие спасатели ликвидируют возгорание на площади 50 квадратных метров. Загоревшийся дом 24 на Тверской улице находится на реконструкции, поэтому людей в здании нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788320" frameborder="0"></iframe> Авария на газовом узле на Новорижском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU