Запрет на международные полеты продлен Росавиацией до 1 августа

2 Июль 2020 2020-07-02T14:35:21+03:00

Самолеты пока могут летать только внутри страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Решение принято с учетом эпидобстановки в России и других странах

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Запрет на международные полеты продлен до 1 августа. Такое решение приняли в Росавиации.

- До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства,- приводит сообщение, отправленное Росавиацией в аэропорты, РБК.

Авиасообщение с другими странами закрыли 27 марта из-за пандемии коронавируса. Сроки открытия воздушных границ не названы, в Росавиации ежемесячно продлевали этот запрет. В российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения снимут 15 июля. Ожидалось, что первые после трехмесячного перерыва самолеты отправят с страны СНГ, дальнее зарубежье откроется позже.

Европа начала принимать иностранцев с 1 июля, но разрешение на въезд получили не все, в список стран, граждане которых имеют допуск, Россия не вошла.

ИСТОЧНИК KP.RU