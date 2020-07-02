2020-07-02T14:35:35+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов можно работать во время жары

В ведомстве дали рекомендации по работе в жаркую погоду
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе во время жарыРоспотребнадзор дал рекомендации по работе во время жарыФото: RUSSIAN LOOK
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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе во время жары. Специалисты советуют сокращать рабочий день на час, если температура в помещении достигает 28,5 градусов и на 4 часа при температуре в 30,5 градусов.

Время работы на открытом воздухе, в свою очередь, не должно превышать 4-5 часов. Причем, беспрерывно работник может находиться на жаре не более 15-20 минут. В ведомстве подчеркнули, что к такой работе могут допускать только лиц от 25 до 40 лет.

- В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10-15 градусов, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что июль в Москве обещает быть жарким, но комфортным. В первые дни месяца и вовсе ожидается похолодание. Зато пятница, 3 июля, станет самым жарким днем на неделе. Температура в столице поднимется выше 30 градусов. В целом средняя температура в июле будет на пару градусов выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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