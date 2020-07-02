Медведев заявил, что в "Сколково" создают тест-системы и лекарство от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T14:50:41+03:00

В инновационном центре работают над проектами, востребованными в период пандемии

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об "успешных проектах" Сколково, востребованных в период пандемии коронавируса. Ученые работают по разным направлениям: дистанционное обучение, создание лекарств, системы распознавания лиц.

Будучи председателем попечительского фонда инновационного центра, Медведев провел встречу с руководителями старапов. Он поблагодарил их за помощь, ученые разрабатывали систему дистанционного взаимодействия между ведомствами и внутри структур.

- Есть и результаты: лекарственный препарат из группы, которая сейчас тестируется для того, чтобы их использовать в будущем, есть экспресс-тесты, есть технологии удаленного обучения, которые сейчас абсолютно актуальны, и целый ряд других продуктов, связанных и с системой распознавания лиц, объектов,- приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости.

В "Сколково" разработали способ уничтожения Covid-19 с поверхностей. Обработанная холодной плазмой вода безопаснее и эффективнее спиртовых растворов и хлорки. Она ничем не пахнет, не вызывает нежелательной реакции у аллергиков и детей. Этим раствором можно обрабатывать спецкостюмы врачей и медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU