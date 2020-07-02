В МИД России заявили, что Китай был первой жертвой, а не источником коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T15:04:48+03:00

В МИД РФ считают, что Китай стал первой жертвой коронавируса, а не распространителем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ведомстве также сообщили об активном взаимодействии России и КНР в борьбе с пандемией

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Китай был первой жертвой коронавируса, а не распространителем, отметил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он также сообщил, что Россия активно взаимодействует с Китаем по всем вопросам борьбы с пандемией коронавируса, а также по предупреждению новых вспышек заболеваемости.

Моргулов отметил пользу опыта Китая для России и добавил, что ему непонятна логика властей США, которые "занялись поиском виноватых" вместо того, чтобы объединиться с другими странами перед общей угрозой.

- [США] занялись поиском виновных, стали чуть ли не назначать суммы компенсаций Пекину, выдвигать подобного рода требования, - добавил Моргулов в интервью ТАСС.

Замглавы МИД также отметил, что найти источники коронавируса важно, но это необходимо для того, чтобы бороться с будущими возможными пандемиями, а не обвинить одну страну.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения направила в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU