В МИД России заявили, что Китай был первой жертвой, а не источником коронавируса
Китай был первой жертвой коронавируса, а не распространителем, отметил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Он также сообщил, что Россия активно взаимодействует с Китаем по всем вопросам борьбы с пандемией коронавируса, а также по предупреждению новых вспышек заболеваемости.
Моргулов отметил пользу опыта Китая для России и добавил, что ему непонятна логика властей США, которые "занялись поиском виноватых" вместо того, чтобы объединиться с другими странами перед общей угрозой.
- [США] занялись поиском виновных, стали чуть ли не назначать суммы компенсаций Пекину, выдвигать подобного рода требования, - добавил Моргулов в интервью ТАСС.
Замглавы МИД также отметил, что найти источники коронавируса важно, но это необходимо для того, чтобы бороться с будущими возможными пандемиями, а не обвинить одну страну.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения направила в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
ИСТОЧНИК KP.RU