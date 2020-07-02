2020-07-02T16:08:34+03:00
Общество

Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

Президент подчеркнул, что эта оценка должна быть незыблемой в законодательстве России и мира
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давностиПутин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давностиФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа" в четверг, 2 июля, заявил, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности.

- Геноцид со стороны нацистов и их приспешников против народа СССР – преступление, которое не имеет срока давности. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского Союза, а всех, кто жил здесь, славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры, - заявил глава государства.

Президент отметил, что данная оценка должна быть закреплена и являться «незыблемой» в российском и международном законодательстве.

Как писал сайт kp.ru, 30 июня Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. Тогда российский лидер отмечал, что советские солдаты внесли неоценимый вклад в победу над нацистами-захватчиками, и этот подвиг нельзя «замазать ложью».

Во время своей речи на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России говорил, что страна всегда будет помнить, что именно советскому народу – миллионам людей разных национальностей из всех республик Советского Союза - удалось сокрушить нацизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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