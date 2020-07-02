Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась на Камчатке

2 Июль 2020 2020-07-02T15:09:50+03:00

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За время акции в Камчатском крае тест на ВИЧ сдали более 300 человек. Камчатский край активно работает в направлении профилактики ВИЧ, здесь увеличивается охват тестированием, а также увеличивается охват АРВ-терапией.

- Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» — это очень важная работа, - сказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова на закрытии акции на Камчатке. - Ведь чем больше мы информируем жителей полуострова о проблеме ВИЧ, тем более настороженными и активными они будут.

- В Камчатском крае ВИЧ-инфекция регистрируется уже более 30 лет, - отметила врач эпидемиолог ГБУЗ «Камчатский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ольга Сон. - Она не выбирает молодых, старых, детей, не делает различия по половому признаку и социальному статусу. Профилактики очень важна, поэтому мы очень благодарны за широкомасштабную информационную работу среди нашего населения, которая проводится в рамках акций «Тест на ВИЧ: Экспедиция» и надеемся, что эта работа будет продолжена.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Приморье и Сахалин

С 4 по 10 июля жители еще 10 городов Дальнего Востока смогут быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

Тестирование пройдет:

В Приморском крае – в Спасске-Дальнем, Артеме, Арсеньеве, Уссурийске, Владивостоке.

На Сахалине – в Поронайске, Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и Холмске.

Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

ВАЖНО!

Каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус и статус своего партнера.

Пройти обследование нужно тем:

- у кого был хоть один сексуальный контакт без презерватива;

- у кого были случаи употребления инъекционных наркотиков;

- кто делал татуировку или пирсинг;

- кто планирует беременность.

ПОМНИ! По внешним признакам определить ВИЧ невозможно! Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус - пройти тестирование.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru