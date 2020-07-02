2020-07-02T15:26:59+03:00
Происшествия

Названа причина пожара в жилом доме на Тверской в Москве

В здании никто на момент ЧП не проживал, оно находилось на реконструкции
Юлия САЛЬНИКОВА
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В МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности Фото: МЧС МосквыВ МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности Фото: МЧС Москвы
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Стала известна причина пожара в доме № 24 на Тверской улице в Москве. Строение находилось на реконструкции, жильцов внутри не было. Вероятно, поэтому удалось избежать жертв.

- Сейчас рассматривается версия нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований, при ремонтных работах, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Движение машин из-за пожара ограничили в обе стороны Фото: МЧС Москвы

Движение машин из-за пожара ограничили в обе стороны Фото: МЧС Москвы

Огонь быстро распространился по деревянному зданию, построенному более 100 лет назад. Площадь пожара достигает почти 300 метров, ранее сообщали о 50 квадратных метров. В МЧС присвоили пожару на Тверской 4 уровень сложности. К ликвидации ЧП привлекли вертолет спецслужбы.

Движение на Тверской ограничено в обе стороны. Очевидцы сообщают, что в воздухе едкий запах гари.

Пробка на Тверской из-за пожара.

Считается, что в здании никого не было, но спасателям предстоит проверить помещения.

- Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания,- сообщают в МЧС Москвы. - Информации о пострадавших не поступало.

В МЧС подняли уровень сложности пожара на Тверской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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