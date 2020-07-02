Названа причина пожара в жилом доме на Тверской в Москве
Стала известна причина пожара в доме № 24 на Тверской улице в Москве. Строение находилось на реконструкции, жильцов внутри не было. Вероятно, поэтому удалось избежать жертв.
- Сейчас рассматривается версия нарушения техники безопасности, в том числе противопожарных требований, при ремонтных работах, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Движение машин из-за пожара ограничили в обе стороны Фото: МЧС Москвы
Огонь быстро распространился по деревянному зданию, построенному более 100 лет назад. Площадь пожара достигает почти 300 метров, ранее сообщали о 50 квадратных метров. В МЧС присвоили пожару на Тверской 4 уровень сложности. К ликвидации ЧП привлекли вертолет спецслужбы.
Движение на Тверской ограничено в обе стороны. Очевидцы сообщают, что в воздухе едкий запах гари.
Пробка на Тверской из-за пожара.
Считается, что в здании никого не было, но спасателям предстоит проверить помещения.
- Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации загорания,- сообщают в МЧС Москвы. - Информации о пострадавших не поступало.
В МЧС подняли уровень сложности пожара на Тверской.
ИСТОЧНИК KP.RU