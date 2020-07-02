Жених заразил коронавирусом 80 человек на свадьбе, которую он просил отменить

2 Июль 2020 2020-07-02T15:57:32+03:00

Он умер через два дня после церемонии

Изменить размер текста: A A

Жених умер спустя два после свадьбы и заразил по меньшей мере 80 гостей.

Власти Индии уже назвали этот случай "суперраспространением" вируса. Свадебные церемонии официально запрещены в стране в связи с коронавирусом. Но семьи молодых не только игнорировали этот запрет, они не послушали самого жениха.

Инженер-программист из Индии, имя которого не называют, почувствовал себя плохо еще в середине мая. 30-летнему мужчине становилось все хуже, были все симптомы коронавируса, включая высокую температуру, расстройство желудка. Он просил отменить церемонию, назначенную на 15 июня. Его родители посовещались с семьей невесты и отказались. Деньги за банкет уже отданы. Жениху дали лекарство от лихорадки, отправлять к врачу не стали.

В назначенный день на секретную свадьбу собрались около 300 друзей и родственников молодых.

Молодой муж умер через два дня после церемонии. Семья его поспешила кремировать. Это вызвало подозрения у сельчан, где не было вспышки коронавируса, они поделились переживаниями с местными властями, сообщают в The Indian Express. Вскоре похожие симптомы заметили у себя те, кто был на свадьбе в качестве гостей.

Теперь власти город Палиганж отправили 300 человек с "коронавирусной свадьбы" на тестирование. Как сообщает CNN, у 80 диагноз уже подтвердился. Остальных будут тестировать повторно. Зараженные успели передать вирус по меньшей мере 15 людям.

ИСТОЧНИК KP.RU