2020-07-02T15:57:32+03:00
В мире

Жених заразил коронавирусом 80 человек на свадьбе, которую он просил отменить

Он умер через два дня после церемонии
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Брак продлился всего два дняБрак продлился всего два дняФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Жених умер спустя два после свадьбы и заразил по меньшей мере 80 гостей.

Власти Индии уже назвали этот случай "суперраспространением" вируса. Свадебные церемонии официально запрещены в стране в связи с коронавирусом. Но семьи молодых не только игнорировали этот запрет, они не послушали самого жениха.

Инженер-программист из Индии, имя которого не называют, почувствовал себя плохо еще в середине мая. 30-летнему мужчине становилось все хуже, были все симптомы коронавируса, включая высокую температуру, расстройство желудка. Он просил отменить церемонию, назначенную на 15 июня. Его родители посовещались с семьей невесты и отказались. Деньги за банкет уже отданы. Жениху дали лекарство от лихорадки, отправлять к врачу не стали.

В назначенный день на секретную свадьбу собрались около 300 друзей и родственников молодых.

Молодой муж умер через два дня после церемонии. Семья его поспешила кремировать. Это вызвало подозрения у сельчан, где не было вспышки коронавируса, они поделились переживаниями с местными властями, сообщают в The Indian Express. Вскоре похожие симптомы заметили у себя те, кто был на свадьбе в качестве гостей.

Теперь власти город Палиганж отправили 300 человек с "коронавирусной свадьбы" на тестирование. Как сообщает CNN, у 80 диагноз уже подтвердился. Остальных будут тестировать повторно. Зараженные успели передать вирус по меньшей мере 15 людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в доме на Тверской в Москве локализирован
Илон Маск поможет немцам в производстве вакцины от коронавируса
Путин назвал День Победы главным праздником России
Политолог объяснила огромную явку на голосовании по Конституции
Российские вузы смогут перенести начало учебного года из-за пандемии
Политолог: «Многие голосовали за власть и Путина»
Жених заразил коронавирусом 80 человек на свадьбе, которую он просил отменить
Путин одобрил идею присвоить 20 городам звание "Город трудовой доблести"
Названа причина пожара в жилом доме на Тверской в Москве
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась на Камчатке
Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности
В МИД России заявили, что Китай был первой жертвой, а не источником коронавируса
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию
Медведев заявил, что в "Сколково" создают тест-системы и лекарство от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько часов можно работать во время жары
Запрет на международные полеты продлен Росавиацией до 1 августа
Авария произошла на газовом узле на Новорижском шоссе
В Москве произошёл пожар в жилом доме на Тверской улице
В Минобрнауки посоветовали абитуриентам подавать документы в вузы онлайн
Хакеры стали активнее атаковать «удаленку»
Эндокринолог назвала продукты, вызывающие изжогу
На Кубани более 350 школ подключат к высокоскоростному интернету
Олег Николаев выступил против повышения тарифов на вывоз мусора
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек