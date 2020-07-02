2020-07-02T15:53:22+03:00
Политика

Политолог: «Многие голосовали за власть и Путина»

Анна Федорова уверена, что во много это связано с успешным выходом из последнего кризиса
Роман ГОЛОВАНОВ
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После обработки 100% бюллетеней ЦИК подвел итоги: за – 77,92%, против – 21,27%. Явка – 65%. Поправки в Конституцию приняты. Всего изменений – 206 штук. Политолог Анна Федорова объяснила «КП» за что голосовали россияне.

- Я думаю, тут несколько основных типов есть. Часто людей голосовали опять же как в знак доверия президенту и руководству страны, - сказала она. - То есть, часть этого голосования за – это голосование за Путина и за власть. Но во многом это как раз связано с тем, что мы достаточно достойно прошли этот тяжелый период, связанный с эпидемией. Люди увидели, что власть умеет в нужный момент собраться, мобилизоваться, не бросать людей на произвол судьбы. Это раз. Второе – это собственно голосование за само содержание поправок. То есть, то, что было предложено, попало в резонанс с человеческими желаниями и т.д. Таких людей оказалось достаточно много. То есть, тоже никакого скрытого смысла, просто люди почитали, ознакомились и решили сказать да.

Политолог сравнила результаты с президентскими выборами.

- Наверное, ближе всего по показателям – это президентские выборы 2018 года – почти 68% явки и там «за» - 76%. Ну, вот, да, наиболее похоже, наверное, на эту цифру. Это был такой глобальный соцопрос. Я сама очень удивляюсь, почему в некотором смысле необязательность этого голосования так сильно возмущает противников поправок. Да, это процедура, которая была использована как раз для того, чтобы узнать и понять мнение людей. Так, как на самом деле никакие инструменты представителей демократии нам не дают возможность этого понять, - отметила политолог.

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