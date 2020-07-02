2020-07-02T16:00:12+03:00
Общество

Российские вузы смогут перенести начало учебного года из-за пандемии

Минобрнауки рассказало о двух сценариях на случай второй волны коронавируса
Ксения АНУФРИЕВА
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Российские вузы смогут перенести начало учебного года из-за пандемииРоссийские вузы смогут перенести начало учебного года из-за пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Высшие учебные заведения России имеют право перенести начало грядущего учебного года на срок до двух месяцев, если ситуация с коронавирусной инфекцией в их регионе не нормализуется до сентября. Об этом рассказал 2 июля заместитель главы министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев во время пресс-конференции по приемной комиссии текущего года.

По его словам, в настоящее время ведомство исходит из базового сценария, согласно которому учебный год в вузах начнется, как и обычно, 1 сентября.

- В разных регионах ситуация может сложиться по-разному. Есть два варианта: вузы имеют право перенести начало учебного года на срок до двух месяцев из-за пандемии. Это не особо удобно, конечно, но эпидемиологическая ситуация в регионе может обязать поступить именно так, - объяснил Дмитрий Афанасьев.

Замминистра рассказал и про второй сценарий, согласно которому новый учебный год институты смогут начать в дистанционном формате. Такой вариант является «совсем критическим», эксперты министерства рассчитывают, что к нему не придется прибегать, хотя и готовы к нему.

- Вузам важно иметь платформы для онлайн-обучения. Подавляющее большинство вузов выстроило и сейчас выстраивает такие образовательные ресурсы, -добавил заместитель главы Минобрнауки.

Напомним, что ведомства также посоветовало вузам в этом году изменить правила приемной кампании на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации и перейти на дистанционный прием документов для поступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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