2020-07-02T16:28:39+03:00
В мире

Илон Маск поможет немцам в производстве вакцины от коронавируса

В Tesla создают установки для получения рибонуклеииновой кислоты (РНК)
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
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Американский изобретатель Илон Маск после исторического запуска первого коммерческого корабля к МКС хочет "приложить руку" к еще одному историческому событию. Он начал сотрудничать с немецкой компанией CureVac, где производят вакцину от коронавируса.

- Tesla в качестве стороннего проекта занимается строительством РНК-микрозаводов для CureVac и, возможно, для других, - написал Маск в Twitter.

Немецкие ученые в июне приступили к испытаниям препарата на людях. Первые результаты многообещающие - малая доза потенциальной вакцины формирует у испытуемых устойчивый иммунитет. В компании подтвердили, что получили 300 миллионов евро правительственной помощи для продолжения исследований.

- Технологии РНК позволяют активировать естесственный защитный механизм организма,- сообщили в компании. - Для этого используем РНК природного происхождения, оно буквально дает "инструкции" организму по строительству белков.

В Британии тоже идет работа по созданию вакцины от коронавируса, ученые из Оксфорда заявили, что им удалось сформировать искусственный иммунитет, который выше в три раза, чем естественный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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