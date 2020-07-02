2020-07-02T16:49:10+03:00
Происшествия

Пожар в доме на Тверской в Москве локализован

Почти 200 человек вели борьбу с огнем, который охватил жилой дом
Ксения АНУФРИЕВА
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Пожар в доме на Тверской в Москве локализирован. Фото: МЧС МосквыПожар в доме на Тверской в Москве локализирован. Фото: МЧС Москвы
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Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве локализован. Об этом вечером 2 июля сообщили в МЧС.

Напомним, что возгорание началось днем в четверг в квартире дома №24 на третьем этаже жилого здания. Здание, построенное более ста лет назад, в момент пожара находилось на реконструкции, поэтому жильцов внутри дома не было, и в результате происшествия никто не пострадал.

Главной версией о причине случившегося специалисты экстренных служб считают нарушение техники безопасности, в том числе противопожарных требований в ходе проводимых на Тверской улице ремонтных работ.

Пожар в центре Москвы: прямая трансляция.В самом центре Москвы, на Тверской улице, горит историческое здание (постройка 19-го века). На данный момент распространение огня остановлено, но пожарные продолжают свою работу.

Площадь пожара быстро достигла почти 800 квадратных метров, министерство чрезвычайных ситуаций присвоило возгоранию четвертый уровень сложности. К ликвидации пожара привлекли вертолет спецслужбы.

Специалисты также ограничили движение по улице вдоль дома в обе стороны.

В МЧС подняли уровень сложности пожара на Тверской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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