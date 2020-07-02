Пожар в доме на Тверской в Москве локализован
Пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве локализован. Об этом вечером 2 июля сообщили в МЧС.
Напомним, что возгорание началось днем в четверг в квартире дома №24 на третьем этаже жилого здания. Здание, построенное более ста лет назад, в момент пожара находилось на реконструкции, поэтому жильцов внутри дома не было, и в результате происшествия никто не пострадал.
Главной версией о причине случившегося специалисты экстренных служб считают нарушение техники безопасности, в том числе противопожарных требований в ходе проводимых на Тверской улице ремонтных работ.
Пожар в центре Москвы: прямая трансляция.В самом центре Москвы, на Тверской улице, горит историческое здание (постройка 19-го века). На данный момент распространение огня остановлено, но пожарные продолжают свою работу.
Площадь пожара быстро достигла почти 800 квадратных метров, министерство чрезвычайных ситуаций присвоило возгоранию четвертый уровень сложности. К ликвидации пожара привлекли вертолет спецслужбы.
Специалисты также ограничили движение по улице вдоль дома в обе стороны.
В МЧС подняли уровень сложности пожара на Тверской.
ИСТОЧНИК KP.RU