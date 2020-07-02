Видео пожара на Тверской в Москве появилось в Сети

2 Июль 2020 2020-07-02T16:46:32+03:00

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В Сети появилось видео пожара в доме на улице Тверская в Москве. Огонь вспыхнул в здании, которые было закрыто на реконструкцию.

В экстренных службах считают, что причиной возгорания стало нарушение норм при выполнении работ. В помещениях никого не было, жильцов расселили, поэтому пострадавших в этом ЧП нет. Но спасателям все равно предстоит проверить здание.

Пожар в центре Москвы: прямая трансляция.В самом центре Москвы, на Тверской улице, горит историческое здание (постройка 19-го века). На данный момент распространение огня остановлено, но пожарные продолжают свою работу.

Огонь быстро распространился по деревянному дому, построенному более 100 лет назад. Площадь пожара увеличилась до сотен квадратных метров. По данным РИА Новости, выгорело 800 квадратных метров. К тушению привлекли порядка 200 сотрудников МЧС. Пожару присвоен 4 ранг сложности.

Борьба с огнем заняла около часа, в МЧС сообщили, что в 16.23 пожар локализован.

Движение автомобилей на улице перекрыли в обе стороны в связи с пожаром. Сотрудники МЧС все еще находятся на месте ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788350" frameborder="0"></iframe> Пожар на Тверской улице в Москве: видео очевидцев.На Тверской улице в центре Москвы всеми силами тушат пожар. Возгорание произошло в жилом доме, который находится на реконструкции. Людей внутри здания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU