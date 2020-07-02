Биржевая цена бензина Аи-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд

2 Июль 2020 2020-07-02T16:58:40+03:00

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Оптовые цены на бензин начали резко расти в начале июня. Сегодня, 2 июля, стоимость топлива Аи-95 четвертый день подряд обновила исторический рекорд за всю историю наблюдений с 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам торгов, цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России достигла 58,696 тысячи рублей за тонну. Таким образом, стоимость топлива увеличилась на 0,64% по сравнению с предыдущим показателем. При этом объем торгов составил 6,795 тысячи тонн, или 398,84 миллиона рублей.

Напомним, предыдущие исторические рекорды были побиты несколькими днями ранее - в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда, 1 июля, была нерабочим днем.

Несмотря на стремительный рост оптовых цен на бензин, розничные пока вверх не тянутся. Сильного повышения стоимости топлива на заправках не замечено. Эксперты уверяют, что все дело в системе регулирования цен на бензин в стране.

- С 1 июля перестали действовать ограничения по объемам продаж на бирже, которые устанавливали из-за коронавируса. Это даст некоторую корректировку цен, - заявил kp.ru президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

При этом, он добавил, что бесконечно сдерживать розничные цены попросту невозможно. Рано или поздно они поползут вверх, причем рост будет больше, чем инфляция, то есть 3-4%.

ИСТОЧНИК KP.RU