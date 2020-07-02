Украинский депутат заявил, что Порошенко готовит осенью "кровавый переворот"

2 Июль 2020 2020-07-02T17:04:48+03:00

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Украинские депутаты считают, что осенью 2020 года в стране может произойти переворот. Такую версию озвучил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Он считает, что подготовка уже началась, причем, якобы стоит за всем этим бывший президент Украины Петр Порошенко, который заручился поддержкой националистов.

-Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности. Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" * "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь,- сказал Кива в интервью телеканалу ZIK.

Жертвой, которая устроит бутовщиков, по мнению депутата, станет Зеленский, поскольку "народ за себя постоять сумеет". Радикалы могут добиться ухода с поста главы государства, предполагает Кива. Не случайно Порошенко взял руководителем своего штаба экс-секретарь СНБО Александра Турчинова, который "умеет делать перевороты".

Националисты и раньше ставили ультиматум власти, они выходили на митинги против Зеленского, пытались сорвать разведение сил в Донбасе, обмен задержанными с Россией. Их активность и напор привели к тому, что Зеленский даже дал поручением МВД создать спецподразделение для зачистки Золотого от националистов.

* В России в отношении бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям «истязание», «похищение человека» и «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

ИСТОЧНИК KP.RU