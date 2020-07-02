Дмитрий Азаров: «Получение Самарой статуса «Город трудовой доблести» — оценка труда ветеранов и тружеников тыла»

2 Июль 2020 2020-07-02T17:02:49+03:00

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Самара стала одни из двадцати российских городов, которым решением президента РФ Владимира Путина на заседании оргкомитета «Победа» присвоили статус «Город трудовой доблести». В Поволжье таких городов всего восемь. Губернатор региона Дмитрий Азаров отметил, что это большая честь для жителей всей области. Особенно важно воспринимать это как оценку вклада в Победу ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

— Наша любимая Самара, а в годы войны – Куйбышев – внесла огромный вклад в Великую победу. Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев – тех, кто ушел на фронт или остался ковать Победу здесь, у заводских станков. Сотни тысяч наших земляков, среди которых немало женщин, стариков, детей и подростков – день и ночь работали в цехах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие, — отметил Дмитрий Азаров.

Он напомнил, что за присвоение нашему городу высокого статуса высказались более 714 тыс человек. Глава региона уверен, что город, который будет носить высокое звание, никогда не потеряет память о своих героях, о людях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом.

- Это не только гордость за героическое прошлое. Патриотизм также заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, созидательному труду на благо Родины. Убежден: это высокое звание будет консолидировать все общество, вдохновлять нас на новые достижения и победы во благо нашего Отечества! — резюмировал губернатор и поздравил жителей города с этим знаменательным событием.