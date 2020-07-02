МИД России оценило формирование в Малайзии собственного мнения о крушении MH17

2 Июль 2020 2020-07-02T17:17:16+03:00

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Публикация книги писателя Махадзира Ибрагима о причинах крушения пассажирского самолета MH17 означает, что в Малайзии сформировалась собственная позиция по данной трагедии, а это хороший знак. Такое мнение в ходе брифинга 2 июля выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

- Выход в свет этой книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малазийского общества создать свое мнение о происшествии. Мы считаем, что это очень важно, учитывая, как однобоко и ангажировано в государствах Запада освещают эту трагедию, - сказала Захарова.

Она отметила, что писатель уделяет особое внимание разным версия гибели рейса и мотивам, которые двигали участниками расследования катастрофы. Так, в книге утверждается, что Соединенные Штаты используют трагедию, чтобы обосновать необходимость новых антироссийских санкций.

Напомним, что пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", который летел их Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Украины. В результате авиакатастрофы скончались 298 человек – граждане десяти стран мира.

В группу по расследованию причин трагедии вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В прошлом году эксперты установили подозреваемых в причастности к происшествию, среди которых были и трое граждан России. Судебный процесс над ними проходит в Нидерландах. В России различные ведомства и специалисты множество раз выражали недоверие результатам работы следственной группы, указывая на необоснованность аргументов со стороны обвинения и нежелание использовать и даже рассматривать доказательства, предоставленные Россией, во время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU