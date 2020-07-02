«Уделю время огурчикам и кошкам»: Элла Памфилова рассказала о планах после выборного марафона

2 Июль 2020 2020-07-02T17:51:32+03:00

Глава ЦИК отметила, что чувствует себя уставшей, но счастливой после выполнения столь сложной задачи. Фото: Лифанцев Дмитрий, Емельянова Ольга

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, комментируя итоги прошедшего голосования, рассказала о свои впечатлениях и эмоциях, а также поделилась, чем планирует заняться после тяжелого выборного марафона.

- Да вот, у меня там уже огурчики поспевают, помидорчики скоро будут. Если они там совсем не засохли, а то я их не поливаю, то обязательно уделю им время. И своим кошкам тоже, - улыбаясь, рассказала Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ЦИК отметила, что чувствует себя уставшей, но счастливой после выполнения столь сложной задачи.

- Стою еле живая, но счастливая, что справились с этой сложной задачей. Удалось провести беспрецедентно сложную кампанию, аналогов которой не было еще никогда. Мы справились вместе с наблюдателями, представителями СМИ, а самое главное, с участниками голосования, - прокомментировала политический деятель.

Накануне голосования по поправкам к Конституции России Элла Памфилова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, когда ей удается спать и отдыхать при таком напряженном графике. Председатель комиссии объяснила, что является счастливой обладательницей здоровой нервной системы и «удивительного организма», который использует любую возможность. «В 7 часов кошки разбудили – и вперед», - шутя, заявила Памфилова.

olgaskabeeva "Еле живая, но счастливая": Элла Памфилова после выборного марафона

ИСТОЧНИК KP.RU