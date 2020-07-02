Минюст предложил рассматривать административные дела по веб-связи

2 Июль 2020 2020-07-02T18:11:33+03:00

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Обновленный Процессуальный кодекс России об административных правонарушениях включает в себя возможности дистанционного рассмотрения дел об административных правонарушениях в судах с помощью веб-связи. Об этом рассказал советник главы Минюста Денис Новак в ходе совещания 2 июля по проекту нового кодекса.

- Важнейшим шагом вперед в проекте является внедрение информационных технологий в процедуру рассмотрения дел. Для этого можно использовать системы видеоконференции в режиме онлайн или веб-конференции, - объяснил Новак.

По новому кодексу будет необязательно приходить в суд – со своего личного устройства можно будет подключиться к специальному ресурсу и участвовать в судебном процесс, не выходя из дома.

Подавать необходимые документы для суда, а также получить извещения можно будет через единый портал государственных услуг и личный кабинет на сайте. Новый проект ПКоАП проходит общественное обсуждение до 5 июля текущего года.

Напомним, что во время пандемии коронавирусной инфекции и режима самоизоляции многие суды перешли на дистанционный формат работы. В середине этого месяца в Госдуму внесли поправки в Трудовой кодекс, касающиеся дистанционной деятельности сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU