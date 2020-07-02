2 Июль 2020 2020-07-02T18:40:36+03:00

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму почти в миллиард долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Индийское министерство обороны в четверг, 2 июля, одобрило закупку у России 21 истребителя МиГ-29, а также усовершенствование имеющихся в ВВС еще 59 военных воздушных судов. Об этом говорится в заявлении ведомства Индии.

- Учитывая давно ощущаемую потребность военно-воздушных сил в увеличении количества истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил закупку российских МиГ-29 и модернизацию 59 самолетов МиГ-29, а также закупку 12 Су-30 МКИ, - отмечается в сообщении министерства обороны Индии.

По оценкам экспертов, закупка и усовершенствование МиГ-29 обойдется примерно в 984 миллиона американских долларов. Закупка Су-30 обойдётся примерно в 1,42 миллиарда долларов.

- Большинство проектов стало возможным благодаря передаче технологии Организацией оборонных исследований и разработок местной промышленности. К таковым относят боеприпасы, модернизация вооружения, радиоприемники для армии Индии, системы крылатых ракет дальнего действия и ракеты "Астра" для военно-морских и воздушных сил государства, - говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU