Активисты-экологи застали врасплох Меркель, устроив шумный протест в бундестаге

2 Июль 2020 2020-07-02T18:58:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Берлинские экоактивисты движения Extinction Rebellion и молодежного движения Jugendrat 2 июля устроили акцию протеста в коридоре парламента, разбросав листовки и громко зачитывая лозунги в нескольких шагах от канцлера Германии Ангелы Меркель и ее охраны. На опубликованной в аккаунте берлинского отделения экодвижения видеозаписи видно, что Меркель и ее помощники были застигнуты врасплох неожиданным поведением активистов.

Акцию приурочили к грядущему голосованию по закону, который должен запретить использования ископаемого угля и обозначить выход страны из угольной энергетики к 2038 году. Экологи считают, что Закон следует ввести в силу значительно раньше, уже к 2025 году.

Протестующие экологи вошли в бундестаг, разбросали листовки и открыли зоны, которые символизируют "пакет спасения" – программу для спасения экономики ФРГ от последствий кризиса. Активисты считают, что те программы, которые принимает правительство и бундестаг, направлены на защиту корпораций в ущерб интересам молодого поколения, обеспокоенного изменением климата.

На видеозаписи канцлер Германии стоит совсем близко к экологам в бирюзовом фирменном пиджаке. Охранники не дали активистам приблизиться к Меркель, но канцлер не сдвинулась с места, а, обернувшись, стала внимательно слушала выступление молодежи.

xrberlin Активисты-экологи провели акцию в бундестаге

ИСТОЧНИК KP.RU