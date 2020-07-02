Потребительские цены в России выросли на 2,6%

2 Июль 2020 2020-07-02T19:27:11+03:00

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С начала текущего года потребительские цены на территории России выросли на 2,6 процента. При этом уровень недельной инфляции в государстве в период с 23 по 29 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 2 июля, данные Росстата.

За указанную неделю среди продовольственных товаров значительно подорожало мясо кур, в не которых регионах страны цена на данный продукт выросла на 2,7%. Увеличились также цены на колбасу, консервы, муку, рис, черный чай, соль, конфеты, сливочное масло, гречку, ржаной хлеб и некоторые другие продукты питания.

Значительно подорожал картофель (на 3,9%), яблоки (на 3,2%), а также на товары первой необходимости: пеленки, мыло, зубная паста, сухие корма для животных и туалетная бумага.

Среди лекарств цены увеличились на анальгин, троксерутин, линекс, поливитамины. Подешевели при это валокордин, алмагель, бромгексин, ренни и офтан катахром.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин заявил, что даже в кризисных условиях из-за тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации власти России ориентируются на инфляцию около 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU