Потери бюджета России из-за пандемии превысили триллион рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T19:45:16+03:00

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Потери федерального бюджета России от ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции превысили один триллион рублей. Об этом 2 июля заявил заместитель главы Минфина Владимир Колычев в интервью изданию «Известия».

По итогам года российский бюджет недополучил триллион рублей ненефтегазовых доходов в связи со снижением экономической активности во время действия ограничений, однако пока что фактическая траектория поступления доходов лучше, чем плановая. В сумме потерь бюджета не учитывались предоставленные предпринимателям отсрочки по выплате налогов и поступления от сделки со Сбербанком с Центральный Банком страны.

Ожидаемым Минфином дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит пять триллионов рублей.

- Фактическая разница между доходами и расходами может быть меньше. В целом дефицит будет зависеть от реализации антикризисного плана. Пока что оценивают его стоимость в 4,4 триллиона, часть суммы будет потрачена в грядущем году, - добавил Владимир Колычев.

Покрыть разрыв ведомства планирует за счет государственных заимствований. На рынок планируется привлечь около 5 процентов валового внутреннего продукту. Из Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита российского бюджета будет направлено до 300 миллиардов рублей, но только при условии, что средняя цена на нефтяные продукты по итогам года составит 39 долларов за один баррель.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по последним данным инфляция в государстве замедлилась до нуля, а потребительские цены выросли на 2,6 процента.

А вот цена на автомобильный бензин Аи-95 на оптовой бирже четвертый день подряд бьет исторический рекорд. По итогам торгов, цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России достигла более 58,6 тысячи рублей за тонну.

ИСТОЧНИК KP.RU