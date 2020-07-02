2020-07-02T20:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчез и не исчезнет"

Канцлер Германии рассказала о ситуации с пандемией в Европе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что коронавирус никуда не исчезнет, до тех пор пока не появится вакцина и медикаменты.

- Вирус не исчез, но мы научились жить в данных условиях. Европа сейчас находится в самой серьезной ситуации в своей истории, - подчеркнула Меркель в ходе пресс-конференции.

Говоря про обстановку в Германии, канцлер отметила, что в стране фиксируются локальные вспышки коронавируса, которые беспокоят правительство. Однако местные власти с ними успешно справляются.

- Мы идем на риск с отпускными путешествиями, поэтому мы должны внимательно следить за ситуацией, - добавила Меркель.

Напомним, 2 июля стало известно о том, что Россия начала поставлять за границу лекарство от коронавируса. Препарат "Авифавир" уже экспортировали в Беларусь. Затем ожидаются поставки в Казахстан, также сейчас ведутся переговоры с некоторыми странами Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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