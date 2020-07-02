США озвучили планы о передаче Украине вооружений на 600 миллионов долларов

2 Июль 2020 2020-07-02T20:08:35+03:00

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Соединенные Штаты озвучили планы о передаче Украине вооружения и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов. Тем времени, Спецмониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать новые жертвы среди мирного населения после обстрелов в Донбассе. Об этом на заседании 2 июля заявил постоянные представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, в сложившихся условиях Штаты, Канада и Англия продолжают активно снабжать оружием и военной техникой, а также всячески подстрекать армию Украины к продолжению насилия против жителей Донбасса. Так, Канада уже готовит к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов, за ними отправят еще 50 солдат для тренировки украинских военных. На три года Великобритания продлила военно-инструкторскую программу «Орбитал».

- По сообщению американского посольства на Украине, в середине июня власти США передали военным силам Киева очередной военный груз, который включил в себя рации, вооружение, боезаряды и ракетные комплексы на сумму в 60 миллионов долларов, - рассказал Александр Лукашевич.

Постпред РФ отметил, что в проекте бюджета Пентагона на следующий год Киеву предлагается выделить еще 250 миллионов, большая часть которых может быть направлена на поставки вооружения и военной техники. В прошлом месяцев США озвучили планы по передаче оружия и техники, в том числе морской, на сумму 600 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU