В главном храме Вооруженных сил обвенчают ветеранов Великой Отечественной войны

2 Июль 2020 2020-07-02T21:08:22+03:00

Они станут первой парой, которая будет венчаться в храме русской армии

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Первой парой, которую в скором времени обвенчают в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, станут ветераны Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 2 июля рассказал в ходе беседы с журналистами викарий Патриарха и глава Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Стефан.

- Первая пара, которая будет венчаться в Храме, уже известна – это ветераны Великой Отечественной войны, - сказал епископ.

Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил Российской Федерации возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм стал самым высоким в России и третьи по высоте в мире православным собором. В июня этого года храм освятил Патриарх Кирилл, он же стал его настоятелем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784850" frameborder="0"></iframe> Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».На церемонии присутствовали министр обороны страны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

ИСТОЧНИК KP.RU