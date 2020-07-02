В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне. Текст документа был опубликован в электронной базе Государственной думы.
Под профессиональной тайной в данном законопроекте понимаются сведения, разглашения которых может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ или нанести ущерб репутации службы. Отмечается, что речь идет не о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения, которые и так нельзя разглашать по другим законам.
При этом материалы, подготовленные для публикации и разглашения, которые касаются деятельности ФСБ, будут проверять эксперты. Они изучат сведения на наличие или отсутствие в них профессиональной тайны и представят автору соответствующее заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU