В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

2 Июль 2020 2020-07-02T20:39:58+03:00

К такой тайне отнесли сведения, способные создать угрозу для Службы или ее репутации

Изменить размер текста: A A

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне. Текст документа был опубликован в электронной базе Государственной думы.

Под профессиональной тайной в данном законопроекте понимаются сведения, разглашения которых может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ или нанести ущерб репутации службы. Отмечается, что речь идет не о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения, которые и так нельзя разглашать по другим законам.

При этом материалы, подготовленные для публикации и разглашения, которые касаются деятельности ФСБ, будут проверять эксперты. Они изучат сведения на наличие или отсутствие в них профессиональной тайны и представят автору соответствующее заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU