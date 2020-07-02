Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам

2 Июль 2020 2020-07-02T21:08:05+03:00

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Российский президент Владимир Путин в четверг, 2 июля, подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам Российской Федерации за значительный вклад их жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на местных предприятиях промышленности, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Почетное звание получили 20 городов страны: Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

Напомним, что идею о присвоении данным городам почетного звания Владимир Путин поддержал сегодня во время заседания оргкомитета "Победа". Президент назвал учреждение звания знаковым событием, получившим всенародную поддержку. Оно было введено в стране в марте текущего года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788380" frameborder="0"></iframe> 20 городов получат звания «Город трудовой доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU