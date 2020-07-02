2020-07-02T21:36:00+03:00
В мире

Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример

Один из первых стримеров на Twitch умер в возрасте 31 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример. Фото: страница стримера в Instagram byron.bernsteinУмер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример. Фото: страница стримера в Instagram byron.bernstein
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В четверг, 2 июля, умер известный стример и профессиональный киберспортсмен в World of Warcraft Байрон Бернстин, известный фанатам под псевдонимом «Reckful». Бернстин погиб в возрасте 31 года.

По неподтвержденным данным, согласно заявлению бывшей девушки киберспортсмена в социальной сети Twitter, Байрон Бернстин покончил жизнь самоубийством. Как сообщил журналист Род Бреслау на своей странице в соцсети, смерть стримера подтвердил его сосед по комнате.

Незадолго до смерти геймер сделал предложение своей бывшей девушке, написал соответствующее заявление в Twitter. Чуть менее, чем через час, он добавил, что «в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия» и попросил прощения за свое «безумие». Что стало точной причиной смерти стримера – неизвестно.

Два года назад он сообщал, что врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Байрон Бернстин был одни из первых стримеров на платформе Twitch, за годы своей карьеры он набрал почти миллион подписчиков. Геймер также выступал как профессиональный киберспортсмен, известный по достижениям в онлайн-игре World of Warcraft.

ИСТОЧНИК KP.RU

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