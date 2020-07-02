2020-07-02T21:49:28+03:00
Экономика

Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи жителей России
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По средним показателям семье из трех человек, два из которых работают, для «нормальной жизни» необходимо 85,7 тысячи рублей в месяц. По данным исследования холдинга «Ромир», это на 7,7 тысячи рублей больше, чем в прошлом году.

В проведенном экспертами опросе приняли участие 1,5 тысячи жителей России, которые проживают в разных типах населенных пунктов разных федеральных округов страны. По результатам опроса семейный бюджет в размере 60-90 рублей в месяц устроил бы 22% респондентов. Почти столько же – 21 процент – обозначили в качестве желаемого дохода 90-120 тысяч рублей, сообщает издание РБК.

«Достаточным» бюджет в 45-60 тысяч рублей ежемесячно назвали 18 процентов россиян, в доход до 20-30 тысяч рублей устроил только 4 процента. Лишь 2% опрошенных оказались готовы к «нормальной жизни» с семейных доходов менее 20 тысяч рублей в месяц.

При этом семьи из некоторых округов России хотели бы зарабатывать больше среднего дохода по стране. Самыми высокими оказались запросы у россиян из Северо-Западного федерального округа – более 100 тысяч рублей в месяц. Отличаются запросы также у мужчин и женщин: первые хотели бы семейный бюджет в 88,4 тысячи, а вторые – в 83,6 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что в среднем семьи в стране все такие зарабатывают больше: средний реальный доход составил 86,8 тысячи рублей.

Как сообщал сайт kp.ru, вместе с запросами в плане бюджета растут и потребительские цены в стране: с начала года они поднялись на 2,6 процента. Подорожали как продовольственные и непродовольственные товары, так и продукция первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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