2 Июль 2020 2020-07-02T22:33:09+03:00

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Легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт, признанная самой красивой и сексуальной спортсменкой мира, недавно опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию, которая поразила фанатов девушки.

Спортсменка разместила фото, на котором попозировала в полный рост, прислоняя одну ногу к стене. В комментарии к публикации Шмидт отметила, что рада наконец-то возобновить тренировки после продолжительного перерыва из-за введенных в стране ограничений, а также поделилась с поклонниками прелестями своего нового гаджета, которые помогает ей в спорте.

alicasmd Самая красивая легкоатлетка в мире поразила фанатов новой фотографией

Пользователи сети ответили на фотографию легкоатлетки бурной реакцией. «Какая красотка», «Как можно быть такой великолепной?», «Ты просто прекрасна, дорогая», - многочисленные комментарии такого рода оставили фанаты Шмидт под постом.

21-летняя Алиса Шмидт не первый раз радует поклонников сексуальными снимками. Недавно она разместила в Instagram свое фото после тренировки, на котором показала прекрасную фигуру в коротких спортивная шортах и топике.

Шмидт завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике 2017 года, а также бронзу в эстафете на легкоатлетическом первенстве Европы до 23 лет в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU