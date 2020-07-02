Лукашенко: Белорусы не собираются «бежать» от России

2 Июль 2020 2020-07-02T23:36:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики, заявил, что его страна не планирует «никуда бежать» от России.

«С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески», - приводит слова белорусского лидера агентство «БелТА».

Он также отметил, что белорусы не хотят, чтобы ими «понукали с запада». Лукашенко подчеркнул, что сейчас в стране идет «страшная конкурентная борьба», в которой «надо выстоять, пройти красиво».

«Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», - пообещал согражданам глава государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия «не хочет потерять» Белоруссию, которая, по его мнению, осталась единственным верным союзником нашей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии

Допустят ли на выборы главного кандидата от оппозиции, находящегося в СИЗО КГБ республики? И удалось ли Лукашенко предотвратить майдан? (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU