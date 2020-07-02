2020-07-03T00:06:52+03:00
Общество

Стали известны дата и место похорон Виктора Проскурина

Дату и место похорон Виктора Проскурина назвала вдова актера Ирина Хонда
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизниСоветский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали известны дата и место похорон Виктора Проскурина: известного российского актера театра и кино похоронят в субботу, 4 июля, на Троекуровском кладбище в Москве. А прощание с артистом состоится в тот же день в театральном институте имени Щукина, в котором учился Виктор Проскурин.

Об этом сайту kp.ru сообщила вдова актера, художница Ирина Хонда: ей удалось добиться организации публичного прощания с артистом даже в непростых нынешних условиях, когда из-за вспышки коронавируса запрещены массовые мероприятия. Во время гражданской панихиды и похорон обязательно будут соблюдаться меры безопасности и социальная дистанция.

«Для меня было принципиально, чтобы с артистом прощались на сцене, в театре», - объяснила Ирина.

Напомним, Виктор Проскурин скончался 30 июня в московской больнице на 69-м году жизни, причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Умер актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин.

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Вдова Виктора Проскурина добилась публичного прощания с мужем

Из-за опасности коронавируса массовые мероприятия по-прежнему запрещены. По этой же причине не проводятся публичные прощания с народными любимцами, как это было до пандемии. С этой проблемой столкнулась вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда. Она написала пронзительный пост в Facebook (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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