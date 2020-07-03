2020-07-03T00:10:38+03:00
Спорт

"Ливерпуль" слишком загулял: команда Юргена Клоппа проиграла "Манчестер Сити" 0:4 в чемпионате Англии

"Горожане" взяли реванш за упущенную победу в АПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Юрген Клопп проиграл "Сити" Пепа Гвардиолы.Юрген Клопп проиграл "Сити" Пепа Гвардиолы.Фото: REUTERS
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2 июля на поле стадиона "Этихад" в главном поединке 32 тура чемпионата Англии по футболу сошлись "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Команды Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа - лучшие в последних сезонах в АПЛ, а нынешний выиграл наконец-то "Ливер". И в Манчестер команда немецкого тренера приехала в ранге чемпиона нынешнего сезона. И в этом "золотом" звании была разгромлена "горожанами".

Голы в этом поединке у "Манчестер Сити" забили де Брюйне (25 минута, с пенальти), Рахим Стерлинг (35 минута, с передачи Фодена), сам Фил Фоден (45 минута, с передачи де Брюйне). Точку в игре поставил уже игрок "Ливерпуля" - на 66-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен забил гол в свои ворота.

Подробности матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" в нашей онлайн-трансляции.

"Ливерпуль" после этого поражения остался при 86 очках. А у "Манчестер Сити" - 66 баллов после 32 сыгранных поединков сезона. Следующая игра у "Сити" - 5 июля в гостях против "Саутгемптона". А вот "Ливерпуль" в этот же день дома сыграет с "Астон Виллой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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