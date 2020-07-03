2020-07-03T02:06:52+03:00
Политика

Главы Пентагона и Минобороны ФРГ обсудили вывод американских войск из Германии

Министр обороны США позвонил немецкой коллеге, чтобы подтвердить планы вывода 9,5 тысячи военнослужащих
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны США Марк ЭсперМинистр обороны США Марк ЭсперФото: REUTERS
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В четверг, 2 июля, глава Пентагона Марк Эспер по телефону обсудил с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр планы Вашингтона вывести часть американских военных из ФРГ.

«Эспер провел телефонный разговор с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чтобы подтвердить планы вывода 9500 военнослужащих из Германии», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США.

Отмечается, что собеседники также обсудили необходимость обеспечить, «чтобы любой план США» не вызывал у европейских союзников беспокойства, а также «усиливал сдерживание России и укреплял НАТО». При этом шеф Пентагона подтвердил приверженность Вашингтона «долгосрочному партнерству с Германией», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести часть американских войск из ФРГ, сократив число военнослужащих с 35 до 25 тысяч. По его словам, американцам пора заняться решением собственных проблем, и Штаты больше не хотят выполнять роль «мирового жандарма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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