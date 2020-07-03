2020-07-03T02:34:24+03:00
Политика

«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции

Президент сказал, что власти должны сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию поблагодарил россиян за участие, а также поддержку и доверие.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей», - сказал глава государства перед началом организационного комитета «Победа».

Слова благодарности президент адресовал и тем, кто проголосовал против поправок. Как отметил Владимир Владимирович, он понимает их позицию: такой выбор показывает, что в стране много нерешенных проблем, от которых нельзя отмахиваться.

«Это правда! Люди сталкиваются с черствостью, несправедливостью. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать эффективней и точнее. Результаты голосования показывают, что большинство граждан России верит – мы можем работать лучше», - сказал он.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что российское правительство должно сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Он напомнил, что после распада Советского союза прошло «по историческим меркам» мало времени, поэтому современная Россия «еще формируется и переживает стадию становления, многое пока сделано на живую нитку».

«У нас много нерешенных проблем, это правда. Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, - сказал президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, голосование по поправкам состоялось 1 июля и завершилось однозначным одобрением: более двух третей россиян высказались за их введение.

Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с благодарности россиянам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию

После обработки 100% бюллетеней ЦИК подвел итоги: за – 77,92%, против – 21,27%. Явка – 65%. Поправки в Конституцию одобрены, а значит, фактически, приняты. Всего изменений – 206. Теперь давайте разберемся, как поменяют нашу жизнь самые важные части обновленного Основного закона страны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США призвали расширить санкции против России
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции
Главы Пентагона и Минобороны ФРГ обсудили вывод американских войск из Германии
В США зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом
ГИБДД планирует закупить в 2020 году более 3,6 тысяч патрульных машин
Вышел новый клип группы «Ленинград» – «Фотосессия»
"Ливерпуль" слишком загулял: команда Юргена Клоппа проиграла "Манчестер Сити" 0:4 в чемпионате Англии
Стали известны дата и место похорон Виктора Проскурина
Лукашенко: Белорусы не собираются «бежать» от России
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Самая красивая легкоатлетка в мире поразила фанатов новой фотографией
В ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса
Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример
«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада в Москве умилило соцсети
Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну