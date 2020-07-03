«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции

3 Июль 2020 2020-07-03T02:34:24+03:00

Президент сказал, что власти должны сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан

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Президент России Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию поблагодарил россиян за участие, а также поддержку и доверие.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей», - сказал глава государства перед началом организационного комитета «Победа».

Слова благодарности президент адресовал и тем, кто проголосовал против поправок. Как отметил Владимир Владимирович, он понимает их позицию: такой выбор показывает, что в стране много нерешенных проблем, от которых нельзя отмахиваться.

«Это правда! Люди сталкиваются с черствостью, несправедливостью. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать эффективней и точнее. Результаты голосования показывают, что большинство граждан России верит – мы можем работать лучше», - сказал он.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что российское правительство должно сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Он напомнил, что после распада Советского союза прошло «по историческим меркам» мало времени, поэтому современная Россия «еще формируется и переживает стадию становления, многое пока сделано на живую нитку».

«У нас много нерешенных проблем, это правда. Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, - сказал президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, голосование по поправкам состоялось 1 июля и завершилось однозначным одобрением: более двух третей россиян высказались за их введение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788341" frameborder="0"></iframe> Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с благодарности россиянам.

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ИСТОЧНИК KP.RU