Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

3 Июль 2020 2020-07-03T02:55:18+03:00

Такое решение было принято с учетом эпидобстановки как в нашей стране, так и за рубежом

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Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и за рубежом пока не позволяет отменить запрет на международные полеты, поэтому в Росавиации приняли решение продлить его до 1 августа.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в сообщении, которое федеральное агентство воздушного транспорта отправило в аэропорты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса, с тех пор Росавиация каждый месяц этот запрет продлевала. Когда откроются воздушные границы, пока неизвестно. В российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения могут снять в середине июля. В частности, такую надежду выражал министр транспорта Евгений Дитрих. Ожидалось, что первые после трехмесячного перерыва самолеты отправят с страны СНГ, дальнее зарубежье откроется позже.

Ранее сообщалось, что Европа начала принимать иностранцев с 1 июля, но разрешение на въезд получили не все, в список стран, граждане которых имеют допуск, Россия не вошла.

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ИСТОЧНИК KP.RU