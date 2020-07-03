Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и за рубежом пока не позволяет отменить запрет на международные полеты, поэтому в Росавиации приняли решение продлить его до 1 августа.
«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в сообщении, которое федеральное агентство воздушного транспорта отправило в аэропорты.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса, с тех пор Росавиация каждый месяц этот запрет продлевала. Когда откроются воздушные границы, пока неизвестно. В российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения могут снять в середине июля. В частности, такую надежду выражал министр транспорта Евгений Дитрих. Ожидалось, что первые после трехмесячного перерыва самолеты отправят с страны СНГ, дальнее зарубежье откроется позже.
Ранее сообщалось, что Европа начала принимать иностранцев с 1 июля, но разрешение на въезд получили не все, в список стран, граждане которых имеют допуск, Россия не вошла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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