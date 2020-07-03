2020-07-03T02:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Такое решение было принято с учетом эпидобстановки как в нашей стране, так и за рубежом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Самолеты пока могут летать только внутри страныСамолеты пока могут летать только внутри страныФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и за рубежом пока не позволяет отменить запрет на международные полеты, поэтому в Росавиации приняли решение продлить его до 1 августа.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - говорится в сообщении, которое федеральное агентство воздушного транспорта отправило в аэропорты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса, с тех пор Росавиация каждый месяц этот запрет продлевала. Когда откроются воздушные границы, пока неизвестно. В российских авиакомпаниях рассчитывали, что ограничения могут снять в середине июля. В частности, такую надежду выражал министр транспорта Евгений Дитрих. Ожидалось, что первые после трехмесячного перерыва самолеты отправят с страны СНГ, дальнее зарубежье откроется позже.

Ранее сообщалось, что Европа начала принимать иностранцев с 1 июля, но разрешение на въезд получили не все, в список стран, граждане которых имеют допуск, Россия не вошла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Граница на замке: страны, где пока точно не ждут российских туристов

Ограничения на поездки постепенно снимают. Но многие популярные у туристов страны не спешат открывать границы. Или делят гостей на желанных и тех, кому вход воспрещен (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США призвали расширить санкции против России
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции
Главы Пентагона и Минобороны ФРГ обсудили вывод американских войск из Германии
В США зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом
ГИБДД планирует закупить в 2020 году более 3,6 тысяч патрульных машин
Вышел новый клип группы «Ленинград» – «Фотосессия»
"Ливерпуль" слишком загулял: команда Юргена Клоппа проиграла "Манчестер Сити" 0:4 в чемпионате Англии
Стали известны дата и место похорон Виктора Проскурина
Лукашенко: Белорусы не собираются «бежать» от России
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Самая красивая легкоатлетка в мире поразила фанатов новой фотографией
В ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса
Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример
«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада в Москве умилило соцсети
Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну