Британия с 10 июля отменит карантин для прибывающих из некоторых стран

3 Июль 2020 2020-07-03T03:44:55+03:00

Британские власти намерены с 10 июля отменить карантин для въезжающих на территорию Великобритании из ряда стран Фото: REUTERS

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С 10 июля британские власти отменят ранее введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19 обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прибывает на территорию Соединенного Королевства из нескольких европейских стран, где эпидемиологическая обстановка нормализовалась. В частности, такое послабление касается туристов из Испании, Франции, Италии и Германии, передает телеканал Sky News со ссылкой на министерство транспорта Великобритании.

«Это означает, что люди, которые путешествуют в определенные места и обратно, не должны будут нигде соблюдать самоизоляцию», - пояснили в британском ведомстве.

Кроме того, представитель министерства пообещал, что уже в пятницу, 3 июля, будет опубликован полный список стран, граждане которых смогут не проходить двухнедельный карантин после прибытия в Великобританию. Однако Лондон намерен при этом внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в этих государствах, дабы не допустить новой вспышки заболевания в королевстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU