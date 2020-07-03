Колумбийский суд приостановил деятельность военных США в стране

3 Июль 2020 2020-07-03T04:04:59+03:00

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В четверг, 2 июля, решением суда Колумбии была приостановлена деятельность американских военных на территории этой южноамериканской страны, сообщает газета El Tiempo со ссылкой на постановление суда.

Такое решение было принято административным судом столичного департамента Кундинамарка. Документ обязывает колумбийского президента Ивана Дуке в течение ближайших двух суток приостановить любую деятельность всех прибывших из Соединенных Штатов военнослужащих, пока их пребывание на территории страны не одобрит Сенат (верхняя палата парламента). Кроме того, согласно постановлению суда, глава государства должен направить в Сенат все данные касательно прибытия, пребывания и деятельности военных США.

В начале июня в Колумбию прибыла группа американских военнослужащих, которые должны были проинструктировать местных коллег по вопросам борьбы с наркоторговлей.

ИСТОЧНИК KP.RU