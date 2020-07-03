Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса

3 Июль 2020 2020-07-03T04:48:12+03:00

По словам северокорейского лидера, COVID-19 не проник в страну благодаря руководству партии и сознательности граждан

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР. По его словам, распространение заболевания COVID-19 удалось благодаря дальновидному руководству Центрального комитета Трудовой партии и высокой сознательности граждан страны, неукоснительно выполнявших все распоряжения властей.

Ким Чен Ын назвал такой результат «блестящим успехом» партии и народа, передает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). О том, что руководство КНДР сохранило стабильную противоэпидемическую ситуацию в стране, глава государства заявил на расширенном заседании политбюро ЦК ТПК.

В сообщении агентства отмечается, что «уважаемый высший руководитель проанализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу», после чего пришел к выводу, что Северная Корея, «несмотря на мировой кризис в области здравоохранения», сумела «стопроцентно преградить путь злокачественному вирусу» на территорию КНДР. Ким Чен Ын добавил, что эту работу необходимо продолжать, чтобы обеспечить безопасность народа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он направил «личное устное послание» китайскому коллеге Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с эпидемией COVID-19 на территории КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU