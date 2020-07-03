Пентагон обеспокоен планами КНР провести учения в Южно-Китайском

3 Июль 2020 2020-07-03T05:08:42+03:00

В Минобороны США подчеркнули, что район, где Китай намерен проводить свои маневры, охватывает спорные воды и территорию

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Министерство обороны США выразило обеспокоенность планами Китая в начале июля провести военные учения в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море.

В опубликованном на сайте американского Минобороны заявлении отмечается, что район, в котором должны пройти маневры КНР, «охватывает спорные воды и территорию», поэтому ведомство будет внимательно следить за ситуацией в регионе.

«Проведение военных учений в спорном районе Южно-Китайского моря контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности», - подчеркнули в Пентагоне.

Минобороны США призвало Пекин «снизить милитаризацию и давление на соседей в Южно-Китайском море», а соседние страны – «проявить сдержанность и не предпринимать военных действий, которые могут усугубить противоречия» в регионе.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не позволит Китаю считать Южно-Китайское море частью своей империи.

ИСТОЧНИК KP.RU