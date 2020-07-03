2020-07-03T06:18:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, на здоровье не жалуются

Ни у кого из них не зафиксировано никаких побочных явлений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России начались клинические испытания российской вакцины от коронавирусаВ России начались клинические испытания российской вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Никто из первой группы добровольцев, которых привили от коронавируса COVID-19 две недели назад в военном клиническом госпитале имени Бурденко, не почувствовал себя хуже после введения вакцины. Об этом рассказали журналистам в министерстве обороны России, напомнив, что все добровольцы проходят медицинский осмотр.

«Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано», - сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет никаких осложнений, тревожных симптомов, нежелательных реакций на препарат или побочных явлений.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год

Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ее испытаниях (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец выяснил подробности создания и испытания российской вакцины (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, на здоровье не жалуются
Пентагон обеспокоен планами КНР провести учения в Южно-Китайском
Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса
За неделю у границ России были замечены 25 иностранных самолетов-разведчиков
Колумбийский суд приостановил деятельность военных США в стране
Британия с 10 июля отменит карантин для прибывающих из некоторых стран
В США призвали расширить санкции против России
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
«Спасибо за поддержку и доверие»: Путин поблагодарил россиян после голосования по Конституции
Главы Пентагона и Минобороны ФРГ обсудили вывод американских войск из Германии
В США зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом
ГИБДД планирует закупить в 2020 году более 3,6 тысяч патрульных машин
Вышел новый клип группы «Ленинград» – «Фотосессия»
"Ливерпуль" слишком загулял: команда Юргена Клоппа проиграла "Манчестер Сити" 0:4 в чемпионате Англии
Стали известны дата и место похорон Виктора Проскурина
Лукашенко: Белорусы не собираются «бежать» от России
За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
Самая красивая легкоатлетка в мире поразила фанатов новой фотографией
В ВОЗ усомнились в эффективности "Ремдесивира" для лечения от коронавируса
Россияне обозначили размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Умер Байрон «Reckful» Бернстин, профессиональный киберспортсмен и стример
«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада в Москве умилило соцсети
Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну