Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, на здоровье не жалуются

3 Июль 2020 2020-07-03T06:18:54+03:00

Ни у кого из них не зафиксировано никаких побочных явлений

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Никто из первой группы добровольцев, которых привили от коронавируса COVID-19 две недели назад в военном клиническом госпитале имени Бурденко, не почувствовал себя хуже после введения вакцины. Об этом рассказали журналистам в министерстве обороны России, напомнив, что все добровольцы проходят медицинский осмотр.

«Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано», - сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет никаких осложнений, тревожных симптомов, нежелательных реакций на препарат или побочных явлений.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787239" frameborder="0"></iframe> Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU