Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем

3 Июль 2020 2020-07-03T06:16:49+03:00

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Президент России Владимир Путин записал к юбилею Нурсултана Назарбаева специальное видеопоздравление, в котором признался, что он искренне дорожит и гордится многолетней дружбой с ним. Первый президент Казахстана 6 июля будет отмечать 80-летие.

«С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», - цитирует пресс-служба Нурсултана Назарбаева поздравление главы российского государства.

Владимир Путин в своем обращении к имениннику отметил его мудрость и дальновидность, колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт. Он подчеркнул, что эти качества президента Казахстана общепризнанны, и Нурсултан Назарбаев «по праву снискал высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер».

«Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее», - добавил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU