2020-07-03T06:43:54+03:00
Политика

Главком ВКС России рассказал, когда завершится создание спутниковой группировки Единой космической системы

Формирование ЕКС позволит нашей стране обеспечить глобальный контроль поверхности Земли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАССГлавком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Уже в 2022 году Россия приступит к третьему этапу создания спутниковой группировки Единой космической системы (ЕКС), а к 2024 году орбитальная группировка космических аппаратов должна быть полностью развернута. Об этом рассказал журналистам главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Он уточнил, что в 2022-м «предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа», а со следующего года – «развертывание высокоорбитальной космической системы разведки орбитальной группировки».

Генерал-полковник подчеркнул, что завершение создания ЕКС позволит российским военным обеспечить глобальный контроль всей поверхности земного шара, а также повысить «живучесть системы боевого управления в условиях помехового противодействия». Об этом он рассказал в интервью газете министерства обороны «Красная звезда».

Кроме того, главком ВКС сообщил, что в интересах Воздушно-космических сил России «создается унифицированная командно-измерительная система «Топаз», которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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